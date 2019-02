“Come un fortino assediato dagli Apache: razzi, bombe carta, pietre contro di noi che eravamo lì, circondati nell’area del cantiere della Torino-Lione, qualche giorno dopo che l’avevamo liberato dagli attivisti No Tav. In quell’occasione rimasi gravemente ferito, mi ruppi la clavicola. Dovetti rimanere a casa tre mesi”. L’ispettore superiore Antonio Gurgigno, in servizio alla Digos di Torino e sindacalista del Sap (Sindacato Autonomo Polizia), ricorda con l’Adnkronos gli scontri a Chiomonte dell’estate del 2011. “Era il 3 luglio, non posso dimenticarlo: la grande manifestazione No Tav per riconquistare l’area, che le forze dell’ordine avevano liberato dal presidio allestito per impedire la realizzazione del cantiere, quello che fu ribattezzato ‘Libera repubblica della Maddalena’, una specie di porto franco, e gli scontri che si innescarono”.

