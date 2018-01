Centralini del Museo Egizio paralizzati dalle telefonate al punto da convincere i vertici del museo, ieri, a segnalare il problema in questura. Il punto non sono la richiesta di informazioni per visitare il museo di via Accademia delle Scienze ma le proteste di chi da giovedì chiama da tutta Italia per protestare contro la campagna di sconti ai cittadini con il passaporto di un paese arabo lanciata dal Museo che aveva sollevato le polemiche anche tra i politici piemontesi.

L’ondata di telefonate che ha intasato i centralini però sono il frutto della provocazione lanciata su Facebook da Andrea Crippa, 30 anni, brianzolo e leader dei Giovani Padani, il movimento giovanile della Lega Nord e assistente parlamentare di Matteo Salvini.

Mercoledì Crippa ha postato un video sulla sua pagina Facebook nel quale telefona in vivavoce al centralino del museo per chiedere informazioni sugli sconti e le tariffe agevolate applicate all’egizio. Dall’altro capo del telefono gli spiegano che “ gli arabi hanno diritto a un ingresso omaggio se entrano in due”. Da qui nasce la polemica e l’appello: “Facciamogli sentire cosa ne pensiamo”, con cui Crippa invita chiunque a telefonare al centralino per protestare.

Il video è stato

visto mezzo milione di volte e ha collezionato più di 500 commenti. Non tutti quelli che hanno alzato il pollice virtuale del “mi piace” sui social, poi hanno preso in parola Crippa e hanno alzato la cornetta ma tanti lo hanno fatto e così da giovedì gli addetti al centralino ricevono ogni genere di lamentela o insulto. Il video ha sollevato un gran polverone e buttato benzina sul fuoco di una polemica che a Torino si era alimentata un paio di settimane fa.