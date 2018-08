Scomparsi in Spagna, l'appello: Aiutateci a ritrovarli

Foto dal gruppo Facebook degli italiani sul cammino di Santiago

Due giovani fidanzati di Busto Arsizio, in provincia di Varese, sono scomparsi in Spagna, dal 15 agosto scorso. I genitori non riescono a contattarli da sei giorni. Si tratta di Christian Smeragliuolo e Loren Sartori, rispettivamente di 20 e 19 anni: erano andati in Spagna in bici per percorrere il Cammino di Santiago. Le rispettive famiglie, senza più notizie dai figli, hanno sporto denuncia venerdì scorso ai carabinieri di Busto Arsizio, che sono riusciti a rintracciare gli ultimi movimenti della coppia: i due erano a Barcellona lo scorso 15 agosto e intorno alle 2 di notte hanno mangiato in un McDonald della città. La madre di Christian, che ora è in Spagna: “Qualcuno li ha visti?”, ha scritto in questi giorni pubblicando le loro foto sui gruppi Facebook di italiani a Barcellona e di ‘pellegrini’ sul cammino di Santiago per avere segnalazioni.