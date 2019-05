Le differenze regionali

LE PERSONE conhanno difficoltà a trovare assistenza adeguata, spesso devono pagare di tasca propria i farmaci per i sintomi, non riescono ad accedere alla riabilitazione. Difficoltà che variano a seconda della Regione in cui vivono. È il quadro che emerge dal Barometro 2019, la fotografia precisa scattata dall’Associazione Italiana Sclerosi Multipla e presentata oggi in occasione della Giornata mondiale dedicata alla sensibilizzazione su questa malattia neurologica. La sclerosi multipla è una patologia cronica che può portare a progressiva disabilità di cui soffrono 122mila italiani: donne e uomini – le prime colpite in misura doppia rispetto ai secondi – che ricevono una diagnosi nella maggior parte dei casi tra i 20 e i 40 anni di età.

I dati ci dicono che solo 13 Regioni hanno finora approvato un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), cioè un percorso che dalla diagnosi alla gestione della malattia garantisca la miglior assistenza ai pazienti, mentre 2 Regioni lo stanno finalizzando. E anche quando c’è, i Centri SM denunciano che in oltre 1 caso su 3 il PDTA non risulta pienamente applicato. Iniquità si registrano anche sul fronte dell’accesso ai farmaci: il 17% delle persone con SM segnala di non ricevere gratuitamente tutti i farmaci specifici necessari, e il 58% afferma di aver ottenuto prescrizione per i farmaci sintomatici, ma in oltre 1 caso su 3 di doversene fare carico economicamente anche con un grave impatto sul budget familiare, arrivando a spendere sino a 6.500 euro l’anno. Ritardi anche nell’accesso ai nuovi farmaci: il tempo che trascorre fra la pubblicazione dell’approvazione del medicinale in Gazzetta Ufficiale e la disponibilità reale varia da Regione a Regione, con oscillazioni tra i 5 e i 17 mesi. Inoltre, continuano a rimanere gravi le difficoltà di accesso alla riabilitazione che viene assicurata in misura non sufficiente: soltanto il 37% della popolazione con SM che ne ha bisogno ha avuto accesso alle prestazioni riabilitative garantite dal SSN ma il 66% si dichiara insoddisfatto delle prestazioni ricevute.

Le richieste dei pazienti

Di fronte a questo scenario si alza forte la voce dei pazienti. “Chiediamo con forza alle Istituzioni di impegnarsi, tra le altre cose, per l’approvazione di un PDTA nazionale, per garantire a tutti l’accesso ai farmaci e alle terapie riabilitative delle persone con SM e per l’istituzione di un Registro Nazionale di patologia”, dichiara Angela Martino, presidente Nazionale AISM. L’associazione chiede anche l’istituzione di un Registro Nazionale di patologia collegato con Registri regionali e con il “Registro Italiano Sclerosi Multipla”, progetto di ricerca portato avanti dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla e l’Università di Bari che ha coinvolto 140 Centri clinici e già raccolto oltre 55mila dati clinici di persone con SM. “Solo avendo una fotografia precisa dell’impatto che questa malattia ha sulla vita delle persone e dell’intera società si possono organizzare delle risposte adeguate sul fronte delle politiche sanitarie e sociali, della ricerca, dell’assistenza”, afferma Mario Alberto Battaglia, presidente della FISM, Fondazione Italiana Sclerosi Multipla.