– In due sono scivolati nel vuoto durante un’escursione in montagna in una zona piuttosto impervia della Maiella, nel Pescarese. Altri due due compagni che erano insieme hanno subito lanciato l’allarme chiamando i soccorsi. Gli uomini del 118, i Vigili del Fuoco e del Soccorso Alpino (Cnsas) sono arrivati con squadre di terra e un elicottero. Le operazioni di recupero con poche speranze, visto che i due escursionisti precipitati non davano segni di vita. Poi la conferma: i due sono morti, come ha constatato il medico del 118, intervenuto sul posto con l’elicottero. Il Soccorso alpino (Cnsas) e i vigili del fuoco sono al momento impegnati nel recupero dei corpi alla presenza dei carabinieri. Intanto, i due compagni di escursione che hanno lanciato l’allarme sono stati soccorsi e trasportati in ospedale.