Sciopero di oggi del personale della scuola che protesta in tutta Italia con lo slogan ‘Ripartire insieme. Ripartire in sicurezza’. Due-trecento le persone a manifestare sotto il ministero dell’Istruzione per rispettare le direttive contro gli assembramenti legate alla pandemia. Le bandiere delle cinque sigle sindacali (Flc Cgil, Cisl scuola, Uil Scuola, Gilda e Snals) cartelloni, qualche fischietto e slogan. Non manca poi qualche gesto di ironia legato alle esternazioni della ministra Azzolina e tra i manifestanti spunta anche qualche ‘imbuto’ sul capo a ricordare la frase: ‘Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze’ oggetto di numerose battute via social.

Fonte