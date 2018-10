La metropolitana funzionerà regolarmente al mattino, senza venire toccata dallo sciopero. Lo annuncia Atm in una nota, specificando che gli orari interessati per il metrò saranno soltanto dalle 18 a fine giornata. La variazione, però, riguarda soltanto la metropolitana. Rimangono infatti invariati gli orari dell’agitazione per il personale dei mezzi di superficie: dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio.

Per le linee ferroviarie, invece, lo sciopero inizia già stasera. Fs precisa che la fascia oraria interessata va dalle 21 allo stesso orario del 26 ottobre. Trenord, invece, comunica che oggi viaggeranno regolarmente i treni già in corsa o con partenza prevista prima delle ore 21 e che arrivano a destinazione entro le ore 22, mentre domani le fasce orarie garantite saranno 6-9 e 18-21.

Lo sciopero generale nazionale è stato proclamato da Cub (Confederazione Unitaria di Base) e Sgb (Sindacato Generale di Base) per rivendicare miglioramenti in ambiti come “salario, welfare, rappresentanza nei luoghi di lavoro – si legge nel comunicato dei sindacati – diritti universali, privatizzazioni e liberalizzazioni”. Difficile, comunque, ipotizzare un blocco totale dei trasporti per Milano nelle fasce di sciopero. L’ultima volta, l’8 marzo, gli aderenti erano appena il 12% del personale, scesi al 6% nell’ultima agitazione promossa da Cub, il 27 ottobre dell’anno scorso. L’adesione del personale allo sciopero sarà consultabile su www.atm.it/it/IlGruppo/personale/Pagine/Adesionescioperi.aspx