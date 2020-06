“Si può sbagliare ma è sciocco perseverare” nell’errore. Per questo, “ora che lentamente la pandemia di coronavirus Sars-Cov-2 sta diminuendo” dopo aver provocato tanti lutti (“la mortalità in terapia intensiva è stata vicina al 50%”), serve affrontare una riflessione, capire cosa non ha funzionato. E “migliorare la capacità di fronteggiare le emergenze”. E’ per esempio una soluzione realistica e praticabile l’aumento del 70% dei letti di terapia intensiva disposto dal governo italiano? La risposta è “no”, per il decano dei rianimatori italiani Luciano Gattinoni, oggi in forze all’università di Gottinga in Germania, e per Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano.

