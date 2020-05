Scintille tra David Parenzo e Alessandro Sallusti nello studio di ‘Non è l’Arena’ su La7. La temperatura sale quando si parla della gestione della notizia della liberazione di Silvia Romano, con critiche mosse da Parenzo al direttore del Giornale. Il duello si infiamma con Sallusti che replica: ” Parenzo secondo me non ha mai vinto un premio Nobel per il giornalismo…”. E Parenzo: “Non prendo lezioni da chi sosteneva che Ruby Rubacuori fosse la nipote di Mubarak”. “Stai zitto” sbotta Sallusti, facendo ‘arrabbiare’ Parenzo che si spinge più in là, chiamandolo “Pulitzer”. “Tu sei un fascista e pure cretino, perché ci sono anche quelli intelligenti” ripete Sallusti, dandogli anche della “spalla di Cruciani”. Un botta e risposta sempre più pesante che anche Giletti fa fatica ad arginare, neanche con l’ironia di Vauro, ma dando direttamente la linea a un altro servizio.

