E’ polemica su Trava, il figlio di Marco Travaglio, in ‘gara’ con altri rapper per realizzare la sigla di ‘Popolo Sovrano’, il nuovo programma serale di Rai2 pensato dal direttore Carlo Freccero che dovrebbe debuttare a breve. Tra i primi a puntare il diro contro Travaglio jr il deputato dem Michele Anzaldi che ha espresso il suo disappunto in un tweet: “Incarico al figlio di Travaglio da parte di Rai2 di Freccero? Sembra il sequel della puntata di ‘Scherzi a parte’ con il direttore del ‘Fatto quotidiano’ – ha scritto Anzaldi -. Sarebbe impensabile e imbarazzante un caso del genere di conflitto di interessi. La Rai smentisca”.

