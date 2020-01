“Le nanotecnologie possono ridurre i trattamenti superficiali degli edifici in legno permettendo tempi di realizzazione ridotti che sono fondamentali quando si deve costruire per situazioni d’emergenza; dall’altro sono fondamentali come trattamenti sostenibili per risolvere problemi di conservazione di manufatti importanti avvenuto per la nave di Marasa, primo intervento al mondo su reperti di questo tipo”. Lo hanno detto il professore Antonio Frattari, docente all’Università di Trento e la direttrice del laboratorio di Nanotecnologie “4ward360” Sabrina Zuccalà, presentando la loro relazione al 2° International Scientific Conference “Wood in Architecture” che si sta svolgendo a Cracovia il 30 e 31 gennaio 2020. L’evento è stato organizzata dal Prof. Jan Kurek della Università di Cracovia con il patrocinio della Polish Accademy of Science, Icomos Poland, la Camera degli Architetti della Polonia, l’Associazione degli Architetti Polacchi, l’ Accademia di Cracovia.

Fonte