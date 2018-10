Gli scheletri di Sant’Ambrogio e dei due santi martiri Gervaso e Protaso sono in condizioni di conservazione “quasi perfette”. È la dottoressa Cristina Cattaneo, ordinario di medicina legale alla Statale di Milano e direttrice del laboratorio di antropologia forense, a tirare un sospiro di sollievo dopo l’allarme che, quattro mesi fa, portò il nuovo abate della basilica di Sant’Ambrogio, Carlo Faccendini, ad autorizzare l’apertura dell’urna di cristallo che custodisce le reliquie. Il primo, importante, risultato è che la scienza conferma quindi quello che la tradizione religiosa sostiene da 1700 anni. Il secondo è che il suo volto corrisponde a quello del ritratto nella cappella di San Vittore.

Gli esami sulle ossa dei santi, effettuati all’istituto Galeazzi, infatti, hanno permesso di verificare come la descrizione del santo ambrosiano tramandata da scritti e immagini sacre fosse molto vicina alla realtà. Ambrogio, ad esempio, si lamentava spesso con la sorella Marcellina (anche lei santa) per un dolore intenso alla spalla destra, causato da una frattura alla clavicola in giovane età, mai rimarginata. Il colpo subito probabilmente è all’origine anche della leggera asimmetria del volto, riportata anche dal più antico ritratto dello storico vescovo milanese, fatto da chi lo vide in faccia. È conservato nella basilica ambrosiana, nella cappella di San Vittore in Ciel d’Oro.

Fu proprio Sant’Ambrogio, guidato da una rivelazione divina, a trovare i resti dei due fratelli Gervaso e Protaso, oggi sepolti insieme a lui. Erano due soldati che, secondo la leggenda, vennero torturati e uccisi per aver difeso la loro fede cristiana circa due secoli prima. Ambrogio li pose nella cripta della basilica e chiese, quando sarebbe morto, di essere deposto accanto a loro. Ora sappiamo che Gervaso e Protaso morirono di morte violenta, uno addirittura per decapitazione. E che erano due fratelli, forse gemelli, come tramanda la tradizione.

“Riconsegniamo alla città uno dei suoi simboli per offrirlo al mondo”, annuncia orgoglioso l’abate Faccendini. Che rivela divertito: “Tutto avrei immaginato nella vita, meno che appassionarmi alle ossa”. I risultati completi verranno presentati il 30 novembre, mentre il sarcofago di cristallo con le reliquie verrà solennemente richiuso dall’arcivescovo Mario Delpini il prossimo 30 ottobre.