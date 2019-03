Non chiamateci setta: Scientology risponde così alle accuse di chi solleva dubbi sulla natura del movimento fondato da Ron Hubbard. “L’essere umano tende a diffidare di ciò che non conosce o non capisce. Quali sono le differenze tra una setta e una chiesa? Se fosse il numero dei fedeli allora la Chiesa Cattolica sarebbe setta nei paesi in cui è fede minoritaria. Se invece fossero le regole rigide, allora gli ordini regolari cattolici dei frati e delle suore sarebbero da considerare sette”, dice all’Adnkronos Fabrizio D’Agostino, direttore Affari Pubblici della Chiesa di Scientology di Roma e Mediterraneo.

