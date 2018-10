Sciacallo, Salvini contestato a San Lorenzo

Immagine d’archivio (FOTOGRAMMA)

Salvini contestato a San Lorenzo. Una folla di residenti, femministe e giovani dei centri sociali al grido di ‘sciacallo sciacallo’ e ‘fuori Salvini dai quartieri’ ha ostacolato l’arrivo del ministro dell’Interno a via dei Lucani, nel quartiere romano dove si è recato per visitare lo stabile in cui è stato trovato il corpo di Desirée Mariottini.

Ad accoglierlo striscioni delle donne del movimento ‘non una di meno’: ‘Salvini specula sulle tragedie. San Lorenzo non è la tua passerella elettorale’, uno degli slogan scritti sugli striscioni, assieme a ‘Le strade sicure le fanno le donne che le attraversano’. Tra la folla sventola anche una bandiera Tricolore dell’Anpi.

FISCHI E APPLAUSI – Il ministro ha poi lasciato via dei Lucani, dovendo rinunciare alla visita per motivi di sicurezza in seguito ai numerosi residenti che lo hanno contestato. ”Avevo una rosa rossa in macchina che avrei voluto portare se questi imbecilli fossero stati altrove” ha aggiunto il ministro dell’Interno che, rivolgendosi ad altri presenti che invece lo hanno acclamato – e, tra questi, molti cittadini che lo hanno accompagnato al grido di ‘Salvini siamo con te’ – ha comunque assicurato: “Torno per parlare con voi”.

RAGGI – “La Lega Nord probabilmente non conosce Roma. Non c’è solo San Lorenzo come quartiere difficile” ha detto in mattinata la sindaca di Roma, Virginia Raggi, a margine del comitato provinciale ordine e sicurezza. “Abbiamo quartieri più periferici come San Basilio, Tor Bella Monaca e Corviale, o anche meno periferici come Centocelle in cui è necessario che l’azione dello Stato sia più incisiva. Servono più forze dell’ordine, accompagnerò io stessa il ministro a conoscere Roma in modo che si possa passare finalmente dalle parole ai fatti”.