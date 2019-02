(di Emanuele Rizzi) – Le corse in auto e il cinema di Hollywood nel futuro della campionessa statunitense Lindsey Vonn. La sciatrice, che ha annunciato il suo ritiro per i tanti problemi fisici, sta cercando qualcosa che possa sostituire quella scarica di adrenalina che le davano le gare di sci, ed ha confessato in occasione dei Laureus Awards a Montecarlo dove ha ricevuto il premio Spirit of Sport, che “non ho idea del mio futuro, ma sto cercando di organizzare alcune corse automobilistiche con la Red Bull in modo da poter scaricare l’adrenalina. Ma non credo che qualcosa possa sostituire davvero le gare di sci. È unico ed ho sempre sentito qualcosa di veramente speciale al cancelletto di partenza”, ha raccontato la campionessa che potrebbe avere anche un futuro nel cinema.

