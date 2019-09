La scomparsa denunciata il 29 agosto

– Le residue speranze (poche, a quasi due settimane dalla sparizione) lasciano il posto alla cruda realtà e al dolore: è stata trovata senza vita l’ex sciatrice Blanca Fernandez Ochoa, 56 anni, nella zona del Pico de la Peñota, montagna al confine fra la Comunidad di Madrid e la Provincia di Segovia. Il suo corpo è stato ritrovato da una guardia civile fuori servizio questa mattina, a un paio di ore dal luogo in cui era stata rinvenuta la sua auto, nel Parco Naturale Dehesas, e la notizia è stata confermata ai giornalisti dai due portavoce della polizia nazionale, dopo che erano stati informati i famigliari, che si trovavano in una tenda nell’area di coordinamento appunto del parcheggio di Las Dehesas. Non sono ancora state chiarite le cause del decesso.

Una notizia che lascia sotto shock lo sport spagnolo e non solo. Della ex sciatrice, la prima donna spagnola a salire sul podio ai Giochi Invernali con il bronzo olimpico conquistato nello slalom ad Albertville ’92, si erano perse le tracce da dodici giorni. Al quarto giorno di ricerche, su una superficie di 3.500 ettari, condotte da 100 agenti della polizia nazionale, altre centinaia di guardie civili, 25 vigili del fuoco, 60 volontari della protezione civile e 11 agenti della polizia locale, impiegando anche droni, elicotteri, cani addestrati per seguire le persone e la cavalleria, è stato rinvenuto il suo cadavere. Blanca Fernandez Ochoa era stata vista l’ultima volta lo scorso 23 agosto ad Aravaca, in un supermercato della zona, ma la denuncia della sua scomparsa è stata presentata dalla figlia solo sei giorni dopo. Originaria di Madrid e sorella di Paco Fernandez oro a Sapporo ’72, in carriera si era aggiudicata quattro prove di Coppa del Mondo.