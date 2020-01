Infortunio in allenamento e stagione finita per Dominik Paris. Il 30enne carabiniere della Val d’Ultimo si è fatto male questa mattina durante una sessione di allenamento di superG a Kirchberg, una località a poca distanza da Kitzbuehel dove la coppa del mondo farà tappa nel prossimo fine settimana. Paris è scivolato in una curva ed è caduto. Gli esami effettuati presso una clinica di Kitzbuehel hanno evidenziato la rottura del crociato anteriore del ginocchio destro e la microfrattura della testa del perone.

“La mia stagione finisce qui – ha detto Paris -. Purtroppo mentre scivolavo lo sci interno ha preso troppo la neve e il legamento si è rotto. Non c’è molto da aggiungere. Nei prossimi giorni valuteremo, insieme allo staff medico, il da farsi”. Paris rientrerà a casa per un po’ di riposo e nei prossimi giorni sarà nuovamente a consulto con i medici della federazione. “Son cose che non si vorrebbe mai che succedessero – ha commentato il Presidente della Fisi, Flavio Roda -. La Federazione, come sempre, darà il massimo supporto a Paris perché si ristabilisca nei tempi più corretti. E aspetteremo il suo ritorno alle gare”.

Lo stop di Paris arriva nel bel mezzo di una stagione finora molto positiva per l’azzurro, quarto nella classifica generale di coppa del mondo e secondo in quella di discesa libera. In questa stagione Paris, oro in superG lo scorso anno ai Mondiale di Aare, ha vinto le due libere di Bormio ed è arrivato secondo a Wengen (discesa) e due volte a Lake Louise (discesa e superG).