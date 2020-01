“I tempi di recupero? Abbiamo fatto un piano per le prossime due settimane in cui dovrò stare fermo, poi vedremo come reagisce il ginocchio e in base a quello inizieremo con la fisioterapia. Rientrare al top per i Mondiali di Cortina? Stavo sciando bene, punto a tornare al top. Sicuramente la speranza è quella, vediamo. Ora devo prima mettere apposto il fisico e in base a quello poi si decide”. Sono le parole del campione azzurro dello sci, Dominik Paris, al telefono con l’Adnkronos, dalla clinica dove è stato operato al ginocchio in seguito all’incidente in allenamento che gli ha procurato la rottura del crociato anteriore e la microfrattura della testa del perone.

Fonte