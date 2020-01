“E’ stato un errore tecnico, andavo troppo veloce”

– “L’operazione è andata molto bene, già venerdì tornerò a casa”. Dominik Paris prova a tornare a vedere rosa dopo il grave infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro, ricostruito con un intervento chirurgico a Ortisei. “I dottori sono molto contenti dei risultati. Io adesso sto bene, sono tranquillo e posso affrontare il futuro. Mi auguro che tutto proceda per il meglio, perché in questo momento per me questa è la cosa più importante. Tutto il resto verrà dopo”. Il discesista azzurro nei prossimi giorni potrà cominciare lentamente a muovere l’arto operato e sarà sottoposto ad una serie di consulti da parte della Commissione medica Fisi per valutare il decorso post operatorio.

Intanto punta a mettersi alle spalle l’incidente al più presto: “Purtroppo è stato un errore tecnico: non volevo finire tra le reti di protezione e mi sono infortunato. Le condizioni della neve a Kirchberg erano perfette, uscendo dalla scia sono caduto. Non era mai capitato di infortunarmi e adesso è accaduto. Mi dispiace perché mi sentivo bene, sciavo bene, mi divertivo tanto. Quando va tutto in positivo è facile andare veloci. Ora è successo questo e non posso tornare indietro. Quindi devo pensare a guarire e a tornare presto allo stesso livello di prima in modo da avere altre occasioni per puntare alla coppa”.

“Ho ricevuto tanti messaggi, mi fa piacere”

A rincuorarlo, i messaggi e le telefonate di tanti compagni, colleghi e rivali: “Tutti mi hanno scritto, anche le ragazze della squadra femminile, mi fa molto piacere. E’ bello che ognuno pensi a me in questo momento, anche se vorrei tanto essere in pista e non qui a letto. Ora tornerò a casa dove dovrò stare a riposo prima di cominciare con la fisioterapia, vedremo come va con i tempi ma per adesso non posso fare previsioni, al momento purtroppo non ne ho idea. E’ un infortunio lungo”.