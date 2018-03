Mikaela Shiffrin nuovamente regina dello sci femminile per il secondo anno di fila. La 22enne americana ha infatti vinto matematicamente la Coppa del Mondo grazie al terzo posto nello slalom gigante Ofterschwang, vinto dalla norvegese Ragnhild Mowinckel.

BASSINO QUINTA – La norvegese ha trionfato per la prima volta nella competizione intercontinentale dopo aver conquistato due medaglie d’argento ai Giochi di Pyeongchang 2018. Secondo posto e festa rovinata per Viktoria Rebensburg, visto che il successo oggi le sarebbe valso la Coppa di specialità. Può gioire invece la Shiffrin grazie alla 14esima piazza di Wendy Holdener: quando mancano 5 prove alla fine, sono 603 i punti di vantaggio dell’americana che diventa così irraggiungibile. Sono tre le sciatrici italiane nelle prime dieci posizioni, con Marta Bassino, terza dopo la prima manche, che ha percorso una buona seconda discesa che le ha portato il quinto posto nella classifica finale a 1″39 dalla Mowinckel. Al quarto posto l’austriaca Ricarda Haser, sesta la svedese Frida Hansdotter, settima Nina Haver-Loeseth e ottava Manuela Moelgg. Alla nona posizione Kristin Lysdahl e decima Irene Curtoni con 2″34 di svantaggio dalla campionessa norvegese. Non hanno terminato la seconda manche Sofia Goggia e Federica Brignone. In particolare quest’ultima è caduta mentre era in testa. “Nella seconda manche pensavo di essere partita male e non mi sentivo bene con gli sci – racconta – Quindi ho voluto strafare e sono caduta, non mi fidavo di quello che stavo facendo. Ho patito l’influenza degli ultimi giorni, non ero al top: mi dispiace perché sto sciando molto bene e volevo fare bene anche in gara”.

STAGIONE FINITA PER FILL – L’azzurro Peter Fill ha deciso di fermarsi e di terminare anticipatamente la sua stagione. Il motivo è una piccola lesione muscolare alla coscia sinistra che è molto dolorosa e non permette al campione di Castelrotto di sciare come vorrebbe. Nella prova a Kvitfjell, Fill si è dovuto fermare per il dolore muscolare accusato e, dopo aver consultato al Commissione medica Fisi, ha deciso di non proseguire con le rimanenti gare della stagione per rimettersi a posto fisicamente al più presto. “Non riesco proprio a sciare – spiega Fill -, ho troppo male alla gamba sinistra. E’ un problema che mi porto dietro da Garmisch, dove ho fatto la gara con l’influenza. Poi, molti antidolorifici per riuscire a fare le Olimpiadi. Ad Are, affrontando un passaggio in Super-G, ho sentito un altro dolore molto forte e gli antidolorifici non bastano più. Così diventa inutile provarci e rischiare di peggiorare la situazione”.

ORDINE D’ARRIVO – Questo l’ordine d’arrivo del gigante di Ofterschwang, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile: 1. Ragnhild Mowinckel (Nor) in 2’34″80, 2. Viktoria Rebensburg (Ger) a 0″66, 3. Mikaela Shiffrin (Usa) 0″74, 4. Ricarda Haser (Aut) 1″21, 5. Marta Bassino (Ita) 1″39, 6. Frida Hansdotter (Swe) 1″63, 7. Nina Haver-Loeseth (Nor) 1″74, 8. Manuela Moelgg (Ita) 2″00, 9. Kristin Lysdahl (Nor) 2″26, 10. Irene Curtoni (Ita) 2″34.

CLASSIFICA GENERALE – Questa la classifica generale della Coppa del Mondo di sci alpino femminile dopo il gigante di Ofterschwang (Germania): 1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1573 punti, 2. Wendy Holdener (Sui) 970, 3. Viktoria Rebensburg (Ger) 847, 4. Ragnhild Mowinckel (Nor) 815, 5. Petra Vlhova (Svk) 814, 6. Tina Weirather (Lie) 811, 7. Sofia Goggia (Ita) 778, 8. Michelle Gisin (Sui) 749, 9. Federica Brignone (Ita) 717, 10. Frida Hansdotter (Swe) 697.