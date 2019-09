Che cos’è il Sinogan

Un eccesso di antidepressivi. Sarebbe questa la causa della morte di Blanca Fernandez Ochoa, l’ex campionessa di sci spagnola, trovata mercoledì a 56 anni nella zona del Pico de la Penota, montagna al confine fra la Comunidad di Madrid e la Provincia di Segovia, dopo essere scomparsa lo scorso 23 agosto. Secondo le prime indiscrezioni dell’autopsia diffuse da “El Mundo”, nello stomaco dell’ex atleta iberica sarebbero stati trovati resti di pillole, in particolare di compresse denominate commercialmente Sinogan.

Il farmaco Sinogan, uno dei marchi di levomepromazina, ha un effetto sedativo antipsicotico, sintetizzato diversi decenni fa per curare la schizofrenia e la psicosi. In realtà, è un derivato del primo farmaco che è apparso contro la psicosi, negli anni ’50: la clorpromazina. Oggi il Sinogan, che può essere letale se consumato in grandi quantità, è considerato un farmaco obsoleto e gli psichiatri usano un altro tipo di trattamento: antipsicotici di seconda generazione, che hanno effetti collaterali più morbidi e sono meglio tollerati. Inoltre, la levomepromazina può essere prescritta come sonnifero, per aiutare a dormire in alcuni casi di insonnia grave, poiché l’effetto sedativo è molto forte. Può essere prescritto anche nei pazienti con disturbo bipolare, quasi sempre combinato altri trattamenti, come un tranquillante, per controllare gli episodi di delirio e agitazione di cui questi pazienti soffrono.

Escluse altri ipotesi di decesso

Inoltre, il cuore di Ochoa, medaglia olimpica nello slalom ad Albertville 1992, è stato inviato al laboratorio di Anatomia Patologica per determinare se sia stato stroncato da un infarto e, eventualmente, come conseguenza del consumo delle pillole trovate nel suo corpo o derivato da altra patologia, ancora da determinare. Al momento, l’ipotesi più accreditata è che l’ex atleta sia rimasta vittima di un sovradosaggio di pillole, ma sarà necessario attendere diversi giorni, o addirittura settimane, per poter confermare tale tesi. Nel frattempo sono state scartate altre ipotesi di decesso. Nell’analisi esterna del corpo, infatti, non sono stati trovati segni di violenza e l’esame radiologico ha escluso ferite da arma da taglio, colpi alla testa o agli arti o fratture, il che conferma che la donna, che sarebbe stata trovata 7-9 giorni dopo l’effettivo decesso, non è rimasta vittima di alcun tipo di caduta.