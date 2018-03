ROMA – Ancora un successo per l’Italia con Sofia Goggia che in 1.07.92 ha vinto, terzo successo stagionale e quinto in carriera oltre all’oro olimpico in discesa, il Superg alle Finali di Cdm di Aare. Seconda la tedesca Viktoria Rebensburg in 1.08.24 e terza la statunitense Lindsey Vonn in 1.08.45. Fuori la svizzera Lara Gut per un errore, la coppa di Superg è andata così’ a Tina Weirather del Liechtenstein oggi sesta. Per l’Italia ci sono poi un bel quinto posto di Federica Brignone, ripresasi dal malessere di ieri, in 1.08.85 ed il settimo di Nadia Fanchini in 1.09.97. Chiude Johanna Schnarf ventunesima in 1.10.47.