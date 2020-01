Federica Brignone ha chiuso al comando la prima manche dello slalom gigante di Sestriere valevole per la tappa di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La sciatrice azzurra è arrivata al traguardo con il tempo di 1’10″28 precedendo di 17 centesimi la slovacca Petra Vlhova e di 0″36 la tedesca Viktoria Rebensburg. Quarta la leader della classifica generale di Coppa del Mondo, Mikaela Shiffrin, a 0″42. Per quanto riguarda le altre italiane Sofia Goggia è decima a 1″38, davanti a Marta Bassino, undicesima, a 1″42. Si qualifica per il rotto della cuffia anche Irene Curtoni, ventottesima a 2″47. La seconda e decisiva manche è in programma alle 14.05.