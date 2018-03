Il gigante femminile valido per le finali di Coppa del Mondo di Are, in programma questa mattina, è stato cancellato. Inizialmente il forte vento ha costretto gli organizzatori ad abbassare la partenza allo start di riserva per poi optare per l’annullamento della gara. La coppa di specialità è stata così assegnata alla tedesca Viktoria Rebensburg che, dopo otto gare, si trova al comando con 582 punti, contro i 490 della francese Tessa Worley. Per la Rebensburg è il terzo successo tra i pali larghi dopo quelli nel 2011 e 2012.Cancellato per il troppo vento anche lo slalom speciale maschile. La coppa di disciplina era già stata vinta dall’austriaco Marcel Hirscher.

MANUELA MOELGG LASCIA – Manuela Moelgg, 34 anni, ha dato l’addio all’agonismo. “La gara si oggi non si poteva davvero disputare: troppo vento. Ma mi spiace, perché avrei voluto tagliare il traguardo per l’ultima volta e far vedere quel che so ancora fare. Dopo una stagione come questa posso solo essere soddisfatta di me. Un grazie a tutti e alle compagne dico come sempre: avanti a tutta”. In carriera Manuela Moelgg ha collezionato 14 podi in coppa del mondo con sei secondi e otto terzi posti. Proprio tre di questi terzi posti li ha conquistati in questa stagione in gigante. Sorella dello slalomista Manfred Moelgg, e fidanzata del velocista Werner Heel, Manuela ebbe la grandissima occasione per agguantare la vittoria nel 2009, addirittura ai Mondiali in Val d’Isere: era al comando dopo la prima manche di speciale ma, nella seconda, mentre aveva sempre con il miglior tempo, finì fuori all’ultima porta.