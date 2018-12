Sci, discesa Val Gardena: seconda l'azzurra Nicol Delago

(Afp)

Ilka Stuhec vince la discesa libera della Val Gardena valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. La slovena completa la sua prova in 1’22″81 precedendo di 0″14 la 22enne azzurra Nicol Delago (1’22″95) e di 0″51 l’austrica Ramona Siebenhofer (1’23″32). Quarto posto per la svizzera Jasmine Flury (1’23″68) che si lascia alle spalle la tedesca Michaela Wenig (1’23″70) e l’austriaca Mirjam Puchner (1’23″77). Tra le altre azzurre la migliore è Francesca Marsaglia (1’24″21) 15esima.

“); } else { document.write(“

“); }