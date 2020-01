Daniel Yule ha vinto lo slalom di coppa del mondo di Adelboden. Dopo la firma di Kranjec nel gigante, arriva quella dello svizzero che passa al traguardo con il tempo complessivo di 1’48″73. Seconda vittoria di fila per Yule, primo anche a Campiglio: terzo successo in carriera davanti a Henrik Kristoffersen (sempre al comando della generale), a cui non basta una super seconda manche. Il norvegese, ottavo dopo la prima manche, con 0″23 di ritardo precede l’austriaco Marco Schwarz (+0″28), che fa suo l’ultimo gradino del podio.

Esagera invece Clement Noel, secondo a metà gara, e non arriva al traguardo, scivolando nel tratto centrale. Niente da fare per gli italiani, mai protagonisti quest’oggi al maschile: la vittoria di Federica Brignone nella combinata di Altenmarkt non trova conferma tra gli uomini. Il migliore degli azzurri è Stefano Gross, il quale recupera qualche posizione rispetto alla prima manche, chiudendo 19° a 1″26. Appena dietro invece Simon Maurberger, autore di una prova non sufficiente per migliorarsi: il nativo della Valle Aurina è 20° con 1″29 di ritardo dal vincitore. Italia dunque che si nasconde con l’inforcata di Alex Vinatzer nella prima manche e l’infortunio di Manfred Moelgg nella giornata di ieri in occasione del gigante.

Si resta in Svizzera per il prossimo appuntamento del circo bianco con il weekend di Wengen che sarà al via venerdì con la combinata per chiudere con lo slalom di domenica.