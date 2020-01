Paris sale al 4° posto in classifica generale

Primo podio in carriera sulla Lauberhorn di Wengen, pista da lui mai troppo amata, per l’azzurro Dominik Paris, secondo nella discesa libera di Coppa del Mondo. Lo sciatore azzurro ha chiuso con il tempo di 1’42″82, conquistando il quinto podio stagionale e 37esimo in carriera, preceduto di 29 centesimi solo dallo svizzero Beat Feuz, che ha fermato il cronometro in 1’42″53 centrando il terzo successo in questo prestigioso tracciato ai piedi del massiccio dell’Eiger, il 13esimo complessivo per il 32enne rossocrociato. Sul gradino più basso del podio il tedesco Thomas Dressen in 1’42″84, a precedere l’austriaco Matthias Mayer e l’altro svizzero Mauro Caviezel.

Con questo risultato sale a 32 il numero di podi azzurri a Wengen, l’ultimo nel 2018 con Peter Fill terzo in combinata. Paris sale al quarto posto in classifica generale con i suoi 556 punti e accorcia sul trio davanti formato da Alexis Pinturault (613), Henrik Kristoffersen (611), Aleksander Aamotd Kilde (591). Si è gareggiato non su tutti i 4.270 metri della lunghissima Lauberhorn ma sul tracciato più corto di una quarantina di secondi , con partenza abbassata al livello di quella della combinata di ieri. Infatti, dopo una fitta nevicata notturna, stamani per ripulire la pista in quota sono intervenuti anche pesanti gatti della neve con il risultato di rovinare il fondo ghiacciato compromettendone la tenuta.

Feuz toglie all’azzurro il pettorale rosso in discesa

Con questo successo Feuz – che negli ultimi due anni ha vinto la coppa di specialità – ha sorpassato Paris e gli ha tolto così il pettorale rosso di leader in questa disciplina: 400 punti contro 384. Per l’Italia in classifica c’è poi Mattia Casse, 13° in 1’44″07. Decisamente più indietro invece Matteo Marsaglia in 1’44″63, il veterano Peter Fill, 37 anni e 153esima presenza in Coppa del mondo, ed Emanuel Buzzi in 1’47″24. Alla fine, nonostante la presenza nelle prove cronometrate, su una pista caratterizzata da diversi punti chiavi, salti, stradine e curvoni, non sentendosi ancora completamente ristabilito, ha deciso invece di non partecipare l’altro azzurro Christof Innerhofer. Domenica a Wengen è in programma lo slalom speciale.