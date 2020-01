L’austriaco Matthias Mayer è al comando dopo la prova di discesa della combinata di coppa del mondo di Wengen. Mayer, sceso con il pettorale numero 31, ha chiuso con il tempo di in 1’41”40 precedendo lo svizzero Gilles Roulin (1’41”93) e l’altro l’austriaco Daniel Danklmaier (1’42”07). Quarto posto per Dominik Paris in 1’42”19, settimo Riccardo Tonetti in 1’42”49.Si gareggia sulla famosa Lauberhorn ma, trattandosi di combinata, con partenza di molto abbassata e su un tracciato accorciato di una quarantina abbondante di secondi rispetto a quello originale della pista. Per l’Italia c’è poi più indietro Giulio Bosca in 1’43”21. La decisiva manche di slalom è in programma alle ore 14.