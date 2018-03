Sci, Cdm: Hirscher e Shiffrin dominano ad Are, male gli azzurri

Hirscher

Hirscher

Mikaela Shiffrin

– Marcele Mikaela Shiffrin hanno dominato, come da copione, le due gare di slalom ad Are, dove si stanno svolgendo le finali della Coppa del mondo di sci. Il campione austriaco, già vincitore della coppa del mondo e di quella di specialità, ha portato a casa la vittoria in gigante col tempo di 2’13″63 davanti al norvegese Henrik Kristoffersen, +0″23, terzo gradino del podio per il francese Victor Muffat-Jeandet, +0″26. Persi tratta della vittoria n. 58 in carriera e la 13/a stagionale a cui si aggiungono quattro titoli mondiali, due ori olimpici e sopratutto sette incredibili coppe del mondo vinte in serie nelle ultime sette stagioni.Nella gara femminile la statunitense, già vincitrice della coppa di specialità, oltre a quella generale, ha confermato il primo posto di metà gara nello speciale imponendosi con il tempo di 1’46″42. La Shiffrin ha rifilato distacchi abissali alle sue avversarie: la svizzera Wendy Holdener e la svedese Frida Hansdotter, che completano il podio sia nella gara odierna sia nella classifica di specialità, hanno chiuso rispettivamente a 1″58 e 1″59 dalla statunitense. Per la Shriffin si tratta del 43° successo a soli 23 anni. Si aggiunge a due coppe del modo, tre titoli mondiali e due ori olimpici: da restare senza fiato pensando a quel che potrà ancora fare avendo davanti una decina d’anni di agonismo.

EISATH, ADDIO ALLE GARE CON UN 10° POSTO – L’Italia ha fatto da comprimaria nelle due gare: il miglior risultato il 10° posto di Florian Eisath che ha poi annunciato il ritiro dall’agonismo. “E’ una decisione che maturavo da un po’”, ha detto a fine gara. “Volevo arrivare alle Olimpiadi ed essere il più competitivo possibile. Volevo finire bene e sono contento. Come raccontare la mia carriera? Sono stato sempre tenace e la gioia di sciare è stata sempre la mia benzina. C’è una frase di Mandela in cui mi ritrovo: ‘non ho mai perso, ho vinto oppure ho imparato’. E io ho imparato moltissimo”. A 33 anni Eisath si è dimostrato un campione di passione e di costanza nei risultati senza mai eccellere ma sempre subito dopo i migliori del mondo. In carriera ha avuto un solo un podio, terzo in Alta Badia due stagioni fa.

DELUDONO GLI ALTRI AZZURRI – In questa gara ci sono poi stati Manfred Moelgg 13° in 2.16.14 e Luca De Aliprandini 16° in 2.16.64. Poi, ancora più indietro, Riccardo Tonetti e Roberto Nani. Nello slalom donne la migliore azzurra è stata la valtellinese Irene Curtoni 19/a in 1.51.06. Poi Federica Brignone, che sostanzialmente si è solo allenata, 22/a in 1.52.00. Chiara Costazza, invece, è uscita nella prima manche. Lo slalom donne continua così ad essere il grande buco nero dell’italsci. Domani si chiude con lo slalom speciale uomini ed il gigante donne. Nello slalom Stefano Gross e Moelgg cercheranno di agguantare almeno un podio in questa stagione. Il gigante donne è invece la disciplina in cui l’Italia ha parecchio da dire con Federica Brignone, Sofia Goggia, Marta Bassino e Manuela Moelgg. Proprio su Manuela girano voci di un prossimo ritiro dall’agonismo a 34 anni di età. Ma sarà lei stessa a dire se si tratta di una vera decisione o solo di una fase di riflessione visto che in gigante è sempre tra le migliori del mondo e che in questa stagione ha portato a casa tre podi.