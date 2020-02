Lara Gut-Behrami ha vinto la discesa libera femminile di Crans Montana, recupero di quella non disputata a Sochi per il maltempo, valida per la coppa del mondo. La svizzera, che non saliva sul gradino più alto del podio da oltre due anni (ultimo successo a gennaio 2018 nel superG di Cortina), si è imposta con il tempo di 1’27″11 cogliendo il 25esimo successo in carriera. Sul podio la connazionale Corinne Suter, seconda in 1’27″91, e l’austriaca Stephanie Venier, terza in 1’28″03. Tra le prime dieci ci sono tre italiane: Federica Brignone ha chiuso settima (1’28″46), nona Marta Bassino (1’28″47), decima Elena Curtoni (1’28″48). Più indietro le altre italiane: Nicol Delago è sedicesima a 1″80, Francesca Marsaglia ventunesima a 2″32 e la giovane Laura Pirovano ventisettesima (+3″18). Più attardate Nadia Delago (ventottesima a 3″20) e Verena Gasslitter (trentaseiesima a 4″39).

Nella classifica di specialità Corinne Suter resta in testa (397 punti) davanti a Ledecka (277) e Brignone (270), in quella generale Brignone si avvicina a Mikaela Shiffrin (oggi assente) portandosi a -77 (1225 contro 1148). Domani a Crans ancora una discesa, quella originariamente in calendario, mentre gli uomini sono in Giappone, a Naeba, per uno slalom gigante: stanotte alle 2 ora italiana prima manche ed alle 5 la seconda.