Liberatore risale dal 30° all’11° posto

– E’ amaro per lo sci azzurro lo slalom speciale di Chamonix, il 500° da quando esiste la coppa del mondo. Stefano Gross illude tutti con una grande prima manche, chiusa al 3° posto a 47 centesimi dallo svizzero Daniel Yule, ma poi nella seconda discesa finisce fuori, a causa anche del fondo cedevole per la temperatura primaverile, e manda alle ortiche i sogni di podio. Alla fine il successo è andato al francese Clement Noel, 22 anni e 6° successo in carriera, che ha approfittando dell’inforcata anche di Yule ed è salito dal 2° alla prima posizione con il tempo di 1’41″47. Secondo si è piazzato il norvegese Timon Haugan (1’41″68) mentre 3° è giunto l’austriaco Adrian Pertl (1’41″78).

Il miglior azzurro alla fine è stato Federico Liberatore che, sfruttando al meglio la pista più bella visto che è partito per primo, ha chiuso 11° in 1’42”78 dopo essere stato 30° dopo la prima manche. In classifica anche gli altri azzurri Riccardo Tonetti 19° in 1’44”83 e Tommaso Sala 20° in 1’46”05. Erano usciti, invece, invece nella prima manche l’atteso Alex Vinatzer, reduce da una debilitante influenza, Simon Maurberger e pure Giuliano Razzoli. Fuori nella seconda manche anche il francese Alexis Pinturault che ha perso l’occasione di passare in testa alla classifica generale visto che nella prima parte di gara aveva inforcato pure il norvegese Henrik Kristoffersen, leader di coppa. Domenica a Chamonix tocca al secondo ed ultimo gigante parallelo della stagione, con assegnazione della coppa di specialità in questa nuova disciplina che non vede azzurri competitivi.