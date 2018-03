ARE (Svezia) – Sofia Goggia conquista la Coppa del Mondo di discesa. Nell’ultima prova stagionale ad Are, dove hanno preso il via oggi le finali, la campionessa olimpica si prende la sua prima coppa di specialità nonostante il secondo posto, per appena sei centesimi, alle spalle di Lindsay Vonn. La fuoriclasse americana, infatti, fa un altro passo verso il record di Stenmark vincendo la sua 82esima gara nel circuito internazionale ma recupera solo 20 punti sulla finanziera bergamasca, che per tre lunghezze (509 punti contro 506) si porta a casa la Coppa di discesa.

La Goggia è la seconda italiana a vincere la coppa di discesa nei 50 anni di storia della coppa del mondo dopo Isolde Kostner nel 2001 e 2002.