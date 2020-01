Federica Brignone ha vinto la combinata femminile di coppa del mondo di Altenmarkt-Zauchensee. In testa dopo la prova di superG l’azzurra ha confermato il primo posto dopo la manche di slalom chiudendo in 2’03″45. La grande giornata dell’Italia è stata completata dal terzo posto di Marta Bassino (2’04″27) preceduta dalla svizzera Wendy Holdener (2’03”60). Quinta Elena Curtoni in 2’05”95.

Per Federica Brignone si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella in gigante a Courchevel e della dodicesima in carriera oltre a 10 secondi e10 terzi posti in un palmares che vede anche un argento mondiale ed un bronzo olimpico. Per la valdostana, gran gigantista ma anche gran polivalente, è il terzo successo in questa disciplina e la vittoria la riporta al secondo posto nella classifica generale di coppa del mondo con 565 punti, alle spalle della statunitense Mikaela al Shiffrin con 826. “Ho iniziato il 2020 con il piede giusto, il lavoro fatto dopo Natale sta pagando – ha detto la Brignone -. Sto sciando bene, ho gestito bene la pressione nonostante una concorrenza molto folta. In slalom ho provato ad attaccare ma dopo la mia manche pensavo di non farcela. Il secondo posto nella generale non mi interessa perché mancano ancora troppe gare. Penso ad una gara alla volta, ma sciando così me la gioco. Sono molto gasata in vista del Sestriere”.