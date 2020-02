Petra Vlhova ha vinto la slalom speciale di coppa del mondo femminile di Kranjska Gora. La 24enne slovacca, al 14esimo successo in carriera, si è imposta con il tempo di 1’47″56 precedendo la svizzera Wendy Holdener (1’47″50) e l’austriaca Katharina Truppe (1’48″45). E’ caduta a pochi pali dal termine Anna Swenn Larsson, leader dopo la prima manche. Con questo risultato Vlhova supera nella classifica di specialità l’assente Mikaela Shiffrin : 460 contro 440 punti.

Quanto alle italiane, Federica Brignone, 25esima dopo la prima manche, ha inforcato sul muro finale, e quindi la migliore azzurra è stata la ventenne lombarda Marta Rossetti che – pettorale 33 e 22esima dopo la prima manche – ha chiuso al 12° posto in 1’50”25, miglior risultato in carriera e soprattutto secondo miglior tempo assoluto nella manche decisiva. Per l’Italia in classifica ci sono poi Irene Curtoni 13esima in 1’50”39 e Martina Peterlini 18esima in 1’50”71.

La prossima tappa di Coppa sarà in Svizzera, a Crans Montana, località che ha visto Federica Brignone trionfare negli anni passatI: venerdì recupero discesa annullata in Val d’Isere, sabato la discesa che era in calendario e domenica combinata tra superG e slalom.