Bassino fuori dal podio per un centesimo

Dopo il trionfo di Soelden, Alice Robinson torna sul gradino più alto del podio vincendo lo slalom gigante di Kranjska Gora, in Slovenia, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2019/2020. Prova straordinaria della neozelandese che chiude con il tempo di 1’54″32 e diventa l’unica sciatrice insieme alla nostra Brignone a vincere due giganti in questa stagione.

La 18enne di Sydney ha battuto di 0″34 la slovacca Petra Vlhova. Sul podio anche la slovena Meta Hrovat e la svizzera Wendy Holdener, che chiudono al terzo posto a pari merito staccate di 1″59. Quinto posto per Marta Bassino che chiude con un ritardo di 1″60 mancando il podio per un solo centesimo, mentre Federica Brignone termina la sua gara ottava a 2″04 e con i 32 punti del piazzamento consolida il primo posto della classifica di specialità. L’azzurra comanda con 407 punti, seguita da Vhlova (333 punti) che scavalca Mikaela Shiffrin (317) a tre giganti dalla fine. A punti anche Laura Pirovano e Maria Matilde Luisa Bertani, rispettivamente ventesima e ventiquattresima.