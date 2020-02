– La discesa di Saalbach, l’ottava delle dieci in calendario, premia Thomas Dressen, che ha battuto Beat Feuz e ha centrato la sua terza vittoria stagionale. Il tedesco si è imposto con una magistrale seconda parte del tracciato, avendo la meglio per soli sette centesimi sull’elvetico, che non può ancora festeggiare il suo secondo trionfo nella coppa di specialità. Dominio svizzero anche dalla terza alla quinta posizione, occupate da Caviezel, Janka e Hintermann. Dressen ha trionfato in 1’32″96 sfondando il muro dell’1’33”, con Feuz che ha chiuso in 1’33″03 e Caviezel a un’incollatura di distanza (1’33″05). Solo decimo Aleksander Aamodt Kilde: il norvegese, con i 26 punti raccolti, fallisce il sorpasso nella generale ai danni del connazionale Henrik Kristoffersen, che resiste in vetta. Il migliore degli azzurri è Matteo Marzaglia, diciannovesimo (1’34″20): dopo una buona prima parte di gara, l’italiano ha perso tanto nella frazione conclusiva del circuito. Ventesimo Emanuele Buzzi (1’34″29), Mattia Casse (1’34″77) è ventisettesimo, fuori pista senza conseguenze per Davide Cazzaniga. Squadra azzurra decimata dalle assenze: fuori l’infortunato Dominik Paris, il ritirato Peter Fill e Christian Innerhofer, che ha preferito non rischiare di compromettere i suoi punteggi dopo la lunga pausa per infortunio.

Ordine d’arrivo

1. Thomas Dressen (Ger) in 1’32″96

2. Beat Feuz (Sui) a 0″07

3. Mauro Caviezel (Sui) a 0″09

4. Carlo Janka (Sui) a 0″26

5. Niels Hintermann (Sui) a 0″49

6. Kjetil Jansrud (Nor) a 0″54

6. Vincent Kriechmayr (Aut) a 0″54

8. Maxence Muzaton (Fra) a 0″60

9. Johan Clarey (Fra) a 0″64

10. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) a 0″74

19. Matteo Marsaglia (Ita) a 1″24

20. Emanuele Buzzi (Ita) a 1″33

27. Mattia Casse (Ita) a 1″81

46. Florian Schieder (Ita) a 4″78