– Clara Direz centra la prima vittoria in Coppa del Mondo, imponendosi nello slalom gigante parallelo a Sestriere. La francese brucia l’altra rivelazione di giornata, l’austriaca Elisa Moerzinger, seconda a 22 centesimi di distanza. Terzo gradino del podio per Marta Bassino, che nega il piazzamento nella top 3 a Federica Brignone: “Dalle prime due manche di qualifica è partito tutto, ho sciato decisa e con tanta grinta. Ce l’ho messa tutta e ce l’ho fatta. Forse la pista blu era la più veloce in fondo, ma più o meno sono uguali. Venivano estratte a sorte quindi non ci si poteva lamentare”. Brignone, con questo quarto posto, rimane a 11 lunghezze di distanza in classifica rispetto a Petra Vlhova, fuori addirittura ai sedicesimi. Bilancio parzialmente positivo per l’Italia, che rimane ai vertici in quasi ogni classifica di specialità: la squadra azzurra di sci alpino femminile è al comando per podi (13) e successi stagionali in Coppa del Mondo (5). Quinta Sofia Goggia, out agli ottavi Laura Pirovano, eliminata da Brignone. Mikaela Shiffrin, ancora leader della generale, è stata eliminata dalla vincitrice odierna Clara Direz al secondo turno della fase finale.