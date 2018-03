Marcel Hirscher

– Continuano ad arrivare gioie per lo sci azzurro, dopo le soddisfazioni olimpiche. Federica Brignone ha vinto la combinata di Coppa del mondo di Crans Montana, bissando il successo dello scorso anno. Decisiva per questo decimo successo in carriera della Brignone, l’ottima prova in slalom dopo il quinto posto nel Super G. La 27enne milanese ha chiuso in 1’46″47 davanti all’olimpionica svizzera Michel Gisin (1’46″50) e alla slovacca Petra Vlhova (1’46″56). La coppa di disciplina è andata alla svizzera Wendy Holdener. Marta Bassino, classificatasi solo 22esima, ha così perso la possibilità di vincere la coppa di disciplina. Ottavo posto finale per Sofia Goggia.1. Federica Brignone (Ita) in 1’46″47 2. Michelle Gisin (Sui) a 0″03 3. Petra Vlhova (Svk) 0″09 4. Wendy Holdener (Sui) 0″26 5. Stephanie Brunner (Aut) 0″38 6. Ragnhild Mowinckel (Nor) 0″43 7. Rahel Kopp (Sui) 0″64 8. Sofia Goggia (Ita) 0″73 9. Ricarda Haaser (Aut) 1″48 10. Priska Nufer (Sui) 1″58 17. Johanna Schnarf (Ita) 2″59 18. Nicol Delago (Ita) 2″60 23. Marta Bassino (Ita) 3″60.: 1. Mikaela Shiffrin (Usa) 1513 punti; 2. Wendy Holdener (Sui) 952; 3. Petra Vlhova (Svk) 814; 4. Tina Weirather (Lie) 797; 5. Sofia Goggia (Ita) 778; 6. Viktoria Rebensburg (Ger) 767; 7. Michelle Gisin (Sui) 749; 8. Federica Brignone (Ita) 717; 9. Ragnhild Mowinckel (Nor) 715; 10. Lara Gut (Sui) 679

HIRSCHER VINCE SLALOM KRANJSKA GORA: 7/A COPPA MONDO – Infinito Marcel Hirscher. L’austriaco mette la parola fine, ben prima delle Finali di Are, sulla Coppa del mondo, la settima consecutiva conquistata dal fuoriclasse austriaco, un record difficilmente battibile. Con la vittoria nello slalom di Kranjska Gora, la numero 57 in carriera per questo campione delle nevi, si chiude di fatto anche la Coppa del mondo di specialità (la sesta) e quella assoluta, che lo porta nell’Olimpo dello sci, unico atleta capace di vincere sette Coppe e per di più consecutive. Quando mancano sei gare alla fine della stagione, Hirscher con 1.494 punti ha infatti un vantaggio tale che nessun rivale può raggiungerlo. Solo Kristoffersen con 1.205 punti potrebbe teoricamente farlo, tuttavia il norvegese gareggia solo in slalom gigante e nello speciale e dunque ha a disposizione solo due delle sei prove ancora in calendario. La prossima tappa di coppa del mondo maschile, la penultima, è a Kvitfjell, in Norvegia: sabato discesa e domenica superG.

MOELGG 7° MIGLIOR AZZURRO, POI 10° GROSS – La gara sul pendio sloveno non ha avuto storia: pur con un piccolo errore nella seconda frazione, Hirscher ha letteralmente dominato la Podkoren, lasciandosi alle spalle con il tempo complessivo di 1’49″22 il norvegese Henrik Kristoffersen e lo svizzero Ramon Zenhaeusern, che comunque si conferma fra i migliori della specialità, staccati rispettivamente di 1″22 e 1″61. Molto bene anche il giovane francese Clement Noel, oggi quarto, ma già pronto per prendersi un posto sul podio della Coppa del mondo. Manfred Moelgg è il migliore degli azzurri con il settimo posto a 2″51 dal leader, mentre chiude decimo Stefano Gross (+2″91), dopo il settimo posto di metà gara.

ORDINE D’ARRIVO SLALOM KRANJSKA GORA: 1. Marcel Hirscher (Aut) in 1″49″22, 2. Henrik Kristoffersen (Nor) a 1″22, 3. Ramon Zenhaeusern (Sui) 1″61, 4. Clement Noel (Fra) 1″92, 5. Sebastien Foss-Solevaag (Nor) 2″13, 6. Marc Rochat (Sui) 2″34, 7. Manfred Moelgg (Ita) 2″51, 8. Sandro Simonet (Sui) 2″67, 9. Victor Muffat-Jeandet (Fra) 2″77, 10. Stefano Gross (Ita) 2″91.

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA: 1. Marcel Hirscher (Aut) 1494 punti, 2. Henrik Kristoffersen (Nor) 1205, 3. Aksel Lund Svindal (Nor) 716, 4. Alexis Pinturault (Fra) 687, 5. Kjetil Jansrud (Nor) 665, 6. Beat Feuz (Sui) 636, 7. Andre Myhrer (Swe) 522, 8. Matthias Mayer (Aut) 502, 9. Dominik Paris (Ita) 466, 10. Manuel Feller (Aut) 455, 10. Vincent Kriechmayr (Aut) 455, 12. Peter Fill (Ita) 446; 19. Manfred Moelgg (Ita) 356; 26. Stefano Gross (Ita) 274; 31. Christof Innerhofer (Ita) 246; 45. Luca De Aliprandini (Ita) 143; 52. Florian Eisath (Ita) 108; 58. Riccardo Tonetti (Ita) 93; 68. Emanuele Buzzi (Ita) 71; 75. Roberto Nani (Ita) 62