Vince Kilde, Paris è undicesimo

– Dopo la cancellazione delle competizioni femminili di Aare per la pandemia di coronavirus, è arrivata oggi anche quella delle ultime due gare maschili in programma domani e domenica in Slovenia, a Kranjska Gora, un gigante e uno slalom. Lo ha deciso la Fis. E, come per le donne dove ha vinto l’azzurra Federica Brignone, anche la classifica maschile di coppa del mondo è stata quindi ‘congelata’, e il titolo è andato al norvegese Aleksander Kilde.

Kilde è attualmente leader della classifica generale con 1.202 punti seguito dal francese Alexis Pinturault con 1.148. Il migliore degli italiani è Dominik Paris, 11esimo ma fermo da tempo per infortunio. Il norvegese Henrik Kristoffersen (terzo nella generale) ha invece vinto sia la coppa di gigante (con 6 punti di vantaggio su Pinturault) che quella di slalom speciale (con 2 punti di vantaggio sul francese Noel). Annullati, seppur in corso di svolgimento, anche i Campionati mondiali juniores in Norvegia mentre nello sci nordico è attesa la cancellazione della tappa di questo fine settimana in Quebec. Già annullata la tappa, sempre di Coppa nello sci nordico, del 17 marzo a Minneapolis negli Stati Uniti.