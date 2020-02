Federica guarda tutti dall’alto

Federica Brignone è in testa alla Coppa del mondo di sci a undici gare individuali dalla fine, che potrebbero diventare nove se quelle annullate ad Ofterschwang non fossero recuperate. Ma in un momento che potrebbe essere storico per lo sci italiano, la milanese-valdostana non mette la coppa di cristallo al primo posto di questa due giorni a La Thuile: “Sarà un weekend importante, perché corro in casa. Ho già il latte alle ginocchia al pensiero di correre davanti alla mia gente, che si aspetta che io vinca. Sento quel tipo di pressione”. Sabato il superG, domenica la combinata sulla pista Tre Franco Berthod, considerata tra le più difficili del circuito: partenza a quota 2250 metri, subito un precipizio con pendenza al 76 per cento.

Anche se La Thuile non fa parte regolarmente del calendario di coppa, si tratta di un esame d’università per lo sci femminile. Stavolta, addirittura con un azzurra leader: Federica Brignone, 1298 punti, davanti a Mikaela Shiffrin (ancora assente dopo la morte del padre) ferma a 1225 e a Petra Vlhova (dolorante) 1139. Ce ne sarebbe per perdere la testa, ma la cavalcata di Federica in questa stagione è stata all’insegna della gioia di vivere e del giorno per giorno, non dello stress da programmazione. E anche questa tappa cruciale della stagione è vissuta con altre priorità.

La delusione per il poco pubblico

Scontenta, intanto, è l’azzurra per le limitazioni da coronavirus: solo mille spettatori in tribuna, più 500 tra vip, media, team, divieto di ingresso ai circa diecimila che avrebbero usufruito dell’ingresso libero. “E’ veramente un peccato, sarebbe stata una delle gare più belle, con un tifo incredibile. Perché alcuni sì e altri no, perché non fare entrare i bambini degli sci club? Non capisco, per gli atleti sono stati creati dei corridoi speciali”. Le radici in Val d’Aosta, dove la sua famiglia si trasferì quando lei aveva sei anni, si fanno sentire: “Io sciavo a Courmayeur, però negli ultimi anni ho trovato una compagnia di amici qui, ho scoperto un posto stupendo. Ho appena vissuto la settimana di cui avevo bisogno, con la mia famiglia, i miei amici, le compagne di atletica. Mi sono proprio divertita, ricaricata, ho staccato un po’ dall’ambiente di Coppa del mondo”. A lisciarle le piste di Pila il padre Daniele, maestro di sci nella stazione valdostana, il fratello Davide, ma anche i piccoli allievi dello sci club. La madre Ninna, inviata sulla coppa del mondo, non è potuta entrare nell’hotel delle azzurre ma ha posto domande alla figlia durante la conferenza stampa “a distanza”, in collegamento col cellulare di “Fede”. “Dopo gli allenamenti mi sono cucinata un bel risotto” ha raccontato la campionessa, con la solita vivacità che ha accompagnato le sue imprese quest’anno. Oggi, nella sua Val d’Aosta, un nuovo piatto da cucinare.