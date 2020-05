“Allenarmi con Brignone e Goggia mi carica”

La prima vittoria personale a Killington, il quinto posto nella classifica generale nonché la prima sciatrice italiana a salire sul podio di Coppa in cinque discipline differenti. La stagione 2019/2020 di Marta Bassino è stata quella della consacrazione per la 24enne cuneese che, ai microfoni di ‘Sabato Sport’ su RadioUno, descrive la stagione ormai finita: “Sono contentissima della mia annata anche se abbiamo dovuta finirla un po’ in anticipo. Ma è andata bene, è stata la mia miglior stagione di sempre ma anche un punto da cui ripartire: c’è voglia di continuare a migliorarmi sempre di più”.

A casa da oltre 50 giorni, Marta ha cercato di tenersi in forma “ma da lunedì comincerò ad allenarmi più seriamente”, viste le misure meno restrittive previste dall’ultimo Dpcm. Questa sosta forzata, però, “mi ha permesso di rallentare e ora dovremo cominciare piano piano a tornare alla normalità”. La Bassino, che oltre al successo personale nello slalom speciale di Killington del 30 novembre è salita altre cinque volte sul podio in stagione, è anche la grande speranza per il futuro dello sci azzurro vista la giovane età e con due colleghe come Federica Brignone e Sofia Goggia sarà più facile essere all’altezza delle aspettative: “Abbiamo una squadra forte, ci alleniamo insieme e avere un confronto a livello alto fa bene a tutte, ci fa crescere – chiosa – Nell’ultima stagione mi sono allenata con Brignone e Goggia sin dall’estate e sono entrambe molto determinate, sanno cosa vogliono e la direzione in cui andare. Allenarmi con loro mi ha dato una carica in più per cercare di stare loro dietro e arrivare a essere come loro”.

Goggia riprende allenamenti

Un paio di sci e dei bastoncini piantati nella neve su una pista pronta per essere discesa. E’ la foto, con tanto di didascalia: “Non c’è nulla da aggiungere. Buongiorno”, postata sui social da Sofia Goggia, la campionessa olimpica che esprime così la sua voglia di tornare ad allenarsi dopo il lungo stop dovuto all’emergenza coronavirus. Dal 4 maggio infatti gli atleti di livello internazionale potranno riprendere la preparazione.