ROMA – La Coppa del mondo di sci non sbarcherà in Cina. Le continue notizie di questi giorni sul diffondersi del nuovo Coronavirus hanno spinto la Federazione internazionale dello sci (FIS) e la Federazione Cinese a cancellare la tappa di velocità maschile programmata per il 15 e 16 febbraio nella località di Yanqing. Si trattava di una discesa e un superG, che avevano valore di test preolimpici in vista dei Giochi di Pechino 2022.

La sicurezza prima di tutto

“Anche se il rischio di contagio è basso nella zona prevista per le gare – ha detto il presidente FIS, Gianfranco Kasper – la salute e il benessere degli atleti e di tutti i partecipanti alla Coppa del mondo è una nostra priorità. Gli atleti devono poter pensare solo alle loro performance, soprattutto nel caso di una nuova pista di gara”. La stessa FIS comunicherà nei prossimi giorni le date dei recuperi delle due gare cancellate. Le prove femminili di velocità erano già in calendario per il marzo 2021, ma ora si proverà a inserire nei calendari della prossima stagione un test event anche per gli uomini.







Fonte