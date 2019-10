E’ sempre la Shiffrin l’atleta da battere

– Lo slalom gigante femminile in programma domani a Soelden aprirà la stagione 2019-20 della coppa del mondo di sci e l’azzurra Federica Brignone ha”buone sensazioni” alla vigilia della gara. Anche perché l’atleta italiana su questa pista a 2.000 metri del ghiacciaio Rettenbach, ha già vinto nel 2015, e l’anno scorso ha conquistato un ottimo secondo posto. Alle 10 scatterà la prima manche, mentre la seconda è programmata per le ore 13. Domenica toccherà invece agli uomini con Paris che gareggerà nel gigante.

La Brignone avrà al suo fianco Sofia Goggia, che vuole fare punti anche in gigante e non solo nelle discipline veloci in cui già eccelle, e la rodata piemontese Marta Bassino, sempre capace di prestazioni di valore. In più, ci saranno le altre azzurre Francesca Marsaglia, Irene Curtoni, Roberta Melesi, Roberta Midali e Karoline Pichler che non vorranno di certo fare solo da comparse. Nessuna di loro avrà comunque vita facile. L’avversaria da battere è infatti la super campionessa Usa Mikaela Shiffrin, intenzionata a mettere già domani il primo mattone per inseguire la sua terza coppa del mondo consecutiva. In più ci saranno le avversarie di sempre a partire dalla tedesca Viktoria Rebensburg fino alla francese Tessa Worley e alla austriaca Eva Maria Brem. Insomma, per quanto la tappa di Soelden sia in anticipo di più di un mese dal vero inizio della stagione, già da domani in coppa del mondo sarà come sempre battaglia durissima per conquistare la vittoria o almeno un podio. Intanto, venendo alla gare, oggi è stata cancellata la sessione di sci libero in pista. Tutta colpa della nebbia che ha costretto gli organizzatori a rivedere il programma odierno.

Paris in pista per il gigante maschile

Domenica sarà invece il turno degli uomini, impegnati anch’essi nel gigante con i medesimi orari delle colleghe donne, e l’azzurro Dominik Paris scenderà in pista. Lo ha già fatto in passato, ma mai con tanta convinzione. Nella prossima stagione, con Dominik che vuole primeggiare come sempre non solo nelle discipline veloci ma raccogliere punti anche in gigante e combinata, sarà invece un discorso diverso. Si tratta dunque di un impegno serio in un circus che, dopo il ritiro dell’austriaco Marcel Hirscher e del norvegese Aksel Svindal, cerca un nuovo grande protagonista. E Paris potrebbe essere l’uomo giusto. In pista con Paris e gli altri gigantisti azzurri ci sarà poi ancora il veterano Manfred Moelgg che qui a Soelden ha già gareggiato ben 11 vote. A 37 anni Manfred si ritrova a esser ancora una delle punte italiane nelle discipline tecniche.