“Qui c’è un grosso malinteso, questa pronuncia non è niente altro che il procedimento cautelare che si era chiesto e c’è la sentenza che non lo riconoscono, non concedono la revisione. Non è stata pronunciata l’ultima parola. Ora attendiamo con fiducia che i gravi indizi vengano suffragati dal procedimento penale in corso a Bolzano”. Lo ha detto l’avv. Gerhard Brandstaetter, il legale di Alex Schwazer, all’Adnkronos, commentando la notizia che il tribunale federale svizzero ha respinto l’istanza cautelare di sospensione della squalifica di 8 anni che era stata avanzata per i Giochi di Tokyo 2020. “Io ne prendo atto, noi abbiamo provato perché c’era Tokyo in arrivo, speriamo ci sia la pronuncia prima dei Giochi posticipati al 2021”, ha aggiunto il legale.

Fonte