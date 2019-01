“Potete essere sicuri che è nelle migliore delle mani e che stiamo facendo tutto quello che è umanamente possibile per aiutarlo”. Michael Schumacher compie 50 anni e la moglie Corinna e tutta la famiglia ha voluto ringraziare i tifosi per l’affetto e rassicurarli sulle condizioni del campione di F1. “Siamo molto felici di festeggiare il 50esimo compleanno di Michael domani insieme a voi e diciamo grazie, dal profondo dei nostri cuori, per il fatto che possiamo farlo insieme”, ha scritto la famiglia in un messaggio sul profilo Facebook del campione tedesco a 5 anni dal terribile incidente in cui la vita dell’ex pilota della Ferrari subì una drammatica svolta per i gravi danni cerebrali. “E per favore, cercate di capire se, seguendo il desiderio di Michael, lasciamo un argomento sensibile come la sua salute, come sempre, nella privacy. Allo stesso tempo vi diciamo grazie di cuore per la vostra amicizia e vi auguriamo un sano e felice 2019″, si conclude il messaggio della famiglia del campione che, dopo l’incidente sugli sci, vive in un’ala appositamente attrezzata nella sua villa di Gland in Svizzera, vicino al lago di Ginevra.

