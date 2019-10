“Papà Michael mi ha dato molti suggerimenti e mi ha svelato diversi trucchi ma soprattutto mi ha anche lasciato libero di fare errori perché attraverso gli errori impari di più ed è qualcosa che lui sapeva”. Sono le parole del giovane pilota Mick Schumacher, in un’intervista al podcast ufficiale della F2. Il 20enne pilota tedesco che corre in F2 e ad aprile in Bahrain ha fatto il primo test su un’auto di Formula 1, sulla Ferrari, spera di arrivare presto nel circus per seguire le orme di papà . “Ho fatto alcuni errori e così, da loro, ho imparato. Insomma sono cresciuto più in fretta fino a diventare il pilota che sono adesso. E direi che è andata molto bene!”, ha aggiunto Schumi jr che a inizio carriera usava il cognome della mamma per tutelarsi e per avere una maggiore privacy. “Penso che sia stato qualcosa di molto positivo per me, non avere troppa attenzione da parte dei media e non avere troppe persone che mi guardavano. Sono stato davvero in grado di concentrarmi completamente su ciò che stavo facendo e penso che ciò mi abbia davvero aiutato a diventare ciò che sono ora”.

Fonte