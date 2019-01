“Il nostro campione compie 50 anni. Siamo tutti con te Michael. Continua a combattere”. La Ferrari, su Twitter, celebra i 50 anni di Michael Schumacher, vincitore di 5 dei suoi 7 titoli mondiali di F1 alla guida di una monoposto della scuderia di Maranello. Il campione tedesco continua a combattere per recuperare dal grave incidente sciistico del dicembre 2013 sulle nevi francesi di Meribel. E’ di due settimane fa la notizia che vorrebbe Schumacher non più costretto a letto e neanche attaccato a macchinari per alimentarsi. E solo tre giorni fa la ‘Bild’, in un articolo intitolato ‘Così vive Schumacher oggi’, ha spiegato che il campione della Ferrari non è più in pericolo di vita, ma “c’è una ragione per cui Schumi non è più potuto apparire in pubblico”. Secondo la ‘Bild’, che ha raccolto il parere del neurobiologo del Max-Plank Institut, Tobias Bonhoffer, il cervello di Schumacher sarebbe stato danneggiato seriamente e non ci sarebbero “sufficienti cellule nervose a disposizione che possano svolgere il lavoro delle altre”.

