Azioni legali dalla famiglia

“Foto rubate di Schumacher in vendita a 1 milione di sterline”. La notizia è stata pubblicata dal tabloid britannico ‘Mirror’ secondo il quale il riserbo sullo stato di salute del campione tedesco, da 6 anni alle prese con una dura riabilitazione successiva all’incidente sugli sci avvenuto in Francia il 29 dicembre 2013, sarebbe stato violato da alcuni scatti definiti “macabri” che lo ritraggono a letto.

Per il sette volte campione del mondo si tratterebbe di una grave violazione della privacy, avvenuta nonostante il rigido e rigoroso protocollo di riservatezza, nella casa in Svizzera dove sta svolgendo la riabilitazione. La vicenda risalirebbe all’anno scorso, ad oggi però nessuna foto è stata pubblicata dai giornali o è apparsa sui social. I presunti scatti, fatti da qualcuno che sarebbe riuscito a eludere il cordone di sicurezza, varrebbero circa 1,1 milioni di euro. La moglie di Schumacher, Corinna, si sarebbe subito mossa in difesa della privacy del campione tedesco rivolgendosi ai legali e alle autorità di polizia elvetiche per impedire che le foto vengano pubblicate gettando così ulteriori dubbi sulle reali condizioni di Schumi.

Le ultime informazioni su Schumi

Da quel maledetto incidente sugli sci, la famiglia del tedesco ha tenuto il massimo riserbo sulle sue condizioni. Prima di questa indiscrezione riguardante gli scatti rubati, a dicembre la moglie Corinna aveva lasciato un messaggio di speranza ai fan del marito: “Le grandi cose iniziano con piccoli passi”. Poche settimane prima, a novembre, sempre Corinna aveva confessato che Schumi “è nelle migliori mani possibili, potete starne certi, e che stiamo facendo di tutto per aiutarlo”. La persona che aggiorna, di tanto in tanto, lo stato di salute di Schumi è Jean Todt, presidente della FIA e grande amico di Michael dai tempi della Rossa. A luglio 2019, per esempio, aveva svelato di aver visto insieme a lui il Gran Premio del Brasile 2018 in Svizzera. A settembre invece si era sollevato un polverone in seguito all’indiscrezione riportata da ‘Le Parisien’ secondo cui il pilota tedesco, ricoverato nell’ospedale Georges Pompidou di Parigi, sarebbe stato ricoverato per una terapia a base di cellule staminali. E qualcuno del personale della struttura avrebbe assicurato di aver visto Schumacher in stato “cosciente”. Notizia poco dopo smentita categoricamente da Philippe Menasché, il medico francese del reparto di chirurgia cardiovascolare dell’ospedale parigino. Infine, il documentario su Schumi, che doveva uscire lo scorso 5 dicembre, è stato rinviato per motivi non specificati. I misteri restano, ma come riferito più volte da Todt la volontà della famiglia è quella di mantenere il massimo riserbo.