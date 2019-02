Tragedia sull’A4. Alle 19.15 circa, i vigili del fuoco sono intervenuti tra i caselli di Meolo e San Donà in direzione Trieste per un incidente tra 4 autovetture di cui una si è rovesciata: una donna deceduta e tre feriti. Le squadre dei vigili del fuoco accorse da San Donà e Mestre hanno messo in sicurezza le vetture ed estratto i feriti, che sono stati presi in cura dal personale del suem 118 per essere trasportati in ospedale. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha dovuto dichiarare la morte di una donna 45enne. La polizia stradale e il personale dell’autostrade hanno deviato il traffico, che è stato canalizzato su una sola corsia. Sono ora in corso i rilievi dell’incidente e il ripristino della viabilità.

Fonte