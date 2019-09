Ha perso il controllo della macchina sulla quale viaggiava insieme ai suoi tre amici di ritorno dalla serata passata in discoteca. La corsa della Mazda, finita contro un platano dal lato passeggero, è costata la vita a Manuel Signorini, 23 anni, Giulio Nali, di 28, e Miriam Berselli di 21, morti sul colpo. Ferito e trasportato in ospedale ancora cosciente il ragazzo alla guida dell’auto bianca. Lo schianto è avvenuto alle 2,15 della notte scorsa, in via Cento, in provincia di Ferrara. Sul posto i vigili del fuoco di Ferrara con una squadra e i carabinieri impegnati ad accertare le cause dell’incidente.

Fonte